Виктория Гуйвик до скандала с Сафиным разделась догола на крыше: фото

Украинская ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик, которая рассказала, что ее изнасиловал фотограф Марат Сафин, разделась догола на крыше в Одессе.

Соответствующее фото Гуйвик опубликовала в своем Инстаграм перед постом с разоблачением Сафина.

"Это я так тренируюсь. Обнажаться на публику", - написала она в посте к данному снимку.

Далее Гуйвик рассказала, что собирается рассказать об изнасиловании и переживает, что у Сафина в Инстаграм больше подписчиков, чем у нее.

"Мне очень страшно, и обосновано страшно что его голос будет сильнее", - отмечает она.

Кроме того, в сторис активистка добавила пост ее переписки с Сафиным от 2016 года – накануне якобы рокового дня.

Как сообщал OBOZREBATEL, Сафин признает, что у него был секс с Гуйвик в тот день в 2016 года. Но утверждает, что он был по обоюдному согласию. В подтверждение фотограф опубликовал свою переписку с Гуйвик.

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