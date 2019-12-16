Виктория Гуйвик до скандала с Сафиным разделась догола на крыше: фото

Украинская ЛГБТ-активистка Виктория Гуйвик, которая рассказала, что ее изнасиловал фотограф Марат Сафин, разделась догола на крыше в Одессе.
Соответствующее фото Гуйвик опубликовала в своем Инстаграм перед постом с разоблачением Сафина.
"Это я так тренируюсь. Обнажаться на публику", - написала она в посте к данному снимку.
Это я так тренируюсь. Обнажаться на публику. ⠀ Пару месяцев назад меня впервые фотографировали обнаженной. Впервые с того дня, как в 2016 году на первой-первой такой моей съемке меня изнасиловал фотограф. ⠀ Тут не будет истории о подворотнях и прислоненном к боку ноже. Как сказала одна моя подружка: тебе повезло, это одна из самых мирных историй изнасилования. ⠀ Еще не будет слов о том, что теперь я сильная, непробивная и все переживу. Я все еще такая же живая, чувствующая и ранимая. ⠀ Голая со смешными лапками сижу перед всем городом. ⠀ По последним подсчетам, население в моем родном городе 113 тысячи людей. У человека, который меня изнасиловал, аудитория в 200 к, это в два раза больше. ⠀ Мне очень страшно, и обосновано страшно что его голос будет сильнее. Мне страшно остаться не услышанной. По правде говоря, у меня выписана целая заметка со списком страхов на этот счет (заметки и списки меня успокаивают). ⠀ Но Лейпциге меня триггернуло, и настолько сильно, что я думаю и говорю о возможности его аутинга последний месяц. Захожу и смотрю на снимки юных девушек в его профиле и боюсь за них и такую же юную себя тогда. ⠀ О таких случаях молчать нельзя, это может порождать чувство безнаказанности и системность. Я чувствую что должна назвать его имя, ради безопасности других девушек. ⠀ Я переписывала подробный пост о случившемся уже с десяток раз и это моральная подготовка для меня и предупреждение вас о том, что он будет. Завтра, когда я доеду в Киев и встречусь с подругой. Одной мне слишком тревожно. И мне очень понадобится ваша поддержка. ⠀ Фото: @k_ryna26
Далее Гуйвик рассказала, что собирается рассказать об изнасиловании и переживает, что у Сафина в Инстаграм больше подписчиков, чем у нее.
"Мне очень страшно, и обосновано страшно что его голос будет сильнее", - отмечает она.
Кроме того, в сторис активистка добавила пост ее переписки с Сафиным от 2016 года – накануне якобы рокового дня.
Как сообщал OBOZREBATEL, Сафин признает, что у него был секс с Гуйвик в тот день в 2016 года. Но утверждает, что он был по обоюдному согласию. В подтверждение фотограф опубликовал свою переписку с Гуйвик.
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