Виктория Булитко кардинально изменила имидж: как выглядит звезда "Дизель шоу"

Украинская актриса, звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Так, знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором позировала с баклажановым цветом волос (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сразу хочу сказать, что я не сумасшедшая! Пока лето, такой яркий цвет очень кстати. Да, сейчас он очень насыщенный, но постепенно будет вымываться и меняться. Продюсер одобрил. Правда, придется обновить или перебрать свой гардероб", – написала Булитко.

Виктория Булитко кардинально изменила имидж (Instagram Виктории Булитко)

Поклонникам понравилась внезапная смена имиджа. Булитко написали, что ей очень идет этот цвет волос, и что выглядит она потрясающе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Наталья Могилевская удивила поклонников новым имиджем – она стала блондинкой. Так, свои перемены в образе артистка объяснила белой полосой в жизни.