Виктория Боня поправилась на рекордное количество килограммов: фото до и после

Люди 09:37, 18.06.2020 Обновлено: 09:39, 18.06.2020

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня набрала за время карантина 6 килограмм.

У себя в Instagram 40-летняя звезда опубликовала фотографию за январь этого года, отметив, что сейчас она весит больше.

"Случилось чудо, и я поправилась за время карантина на 6 кг! Эта фотография была сделана еще в январе этого года, здесь мой вес был 51/52 кг. Сейчас я вешу 58 кг. Для меня это рекорд! А вам в каком весе я больше нравлюсь? И второй вопрос, как сохранить вес?" – обратилась к своим подписчикам Боня.

Instagram Виктории Бони

Так Боня выглядит с "рекордными" шестью килограммами:

Instagram Виктории Бони
Instagram Виктории Бони

В комментариях поклонники делились своим мнением относительно того, идут набранные килограммы бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" или нет.

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Виктория Боня поделилась очень необычным секретом своей идеальной кожи.

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