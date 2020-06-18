Виктория Боня поправилась на рекордное количество килограммов: фото до и после

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня набрала за время карантина 6 килограмм.

У себя в Instagram 40-летняя звезда опубликовала фотографию за январь этого года, отметив, что сейчас она весит больше.

"Случилось чудо, и я поправилась за время карантина на 6 кг! Эта фотография была сделана еще в январе этого года, здесь мой вес был 51/52 кг. Сейчас я вешу 58 кг. Для меня это рекорд! А вам в каком весе я больше нравлюсь? И второй вопрос, как сохранить вес?" – обратилась к своим подписчикам Боня.

Instagram Виктории Бони

Так Боня выглядит с "рекордными" шестью килограммами:

Instagram Виктории Бони

Instagram Виктории Бони

В комментариях поклонники делились своим мнением относительно того, идут набранные килограммы бывшей участнице реалити-шоу "Дом-2" или нет.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Виктория Боня поделилась очень необычным секретом своей идеальной кожи.