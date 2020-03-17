"Мне не жалко": звезда "Дом-2" оскандалилась заявлением о коронавирусе

Бывшая участница российского шоу "Дом-2", модель Виктория Боня заявила, что коронавирус – это наказание людям за истребление планеты.

Так, по словам знаменитости, он пойдет им на пользу и все "заплатят за свою неосознанную жизнь именно такой ценой". Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Виктория Боня Фото: instagram/victoriabonya

"Я считаю, что коронавирус идет на пользу нашей планете и всегда считала, что все в этой жизни от Всевышнего! Человечество в целом стало хуже саранчи, которая поедает все на своем пути и не оставляет за собой живого места! За последние 50 лет мы убили планету так, как ни одно поколение за тысячи лет не истребляла ее. И такие встряски, в виде коронавируса, нам должны пойти на пользу! Ни в коем случае не желаю никому зла, смерти или болезни, но, к сожалению, мы платим за свою неосознанную жизнь именно такой ценой", – заявила Боня.

Кроме того, она отметила, что такой "звоночек" научит людей быть осознанными и ценить природу.

Виктория Боня Фото: instagram/victoriabonya

"Очень надеюсь, что этот звоночек научит нас быть осознанными, ценить жизнь, ценить природу, воду (реки, озера, океаны и моря), животных, чистый воздух и все, что дает нам планета – мать", – добавила Боня.

В качестве примера знаменитость привела данные со спутников NASA и Европейского космического агентства.

Виктория Боня Фото: instagram/victoriabonya

"По данным спутников NASA и Европейского космического агентства над Китаем впервые с 2008 года чистое небо. Уровень выбросов диоксида азота на минимальных показателях. Основной источник диоксида азота – выбросы от двигателей автомобилей, электростанций и заводов. Работа последних в промышленных регионах на востоке КНР приостановлена, или переведена на ограниченный режим. Поэтому мы можем разглядеть Китай без пелены от промышленных выбросов. Конечно, это материально не выгодно никому! Но материальная жизнь засосала нас так, что мы губим сами себя, но себя не жалко! А вот планету жалко до боли в сердце", – подытожила Боня.

Фото: instagram/victoriabonya

Фото: instagram/victoriabonya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Боня затронула тему буллинга и вступилась за тех, над кем издеваются в обществе.

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