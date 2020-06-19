Виктория Бекхэм взяла многомиллионный долг, чтобы спасти свою империю
Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм вынуждена была взять кредит в банке на $8 млн, чтобы спасти свой бренд Victoria Beckham от банкротства.
Об этом сообщает издание The Sun. По словам инсайдеров, за последние годы бизнес звезды понес убытки на сумму $52 млн. Сделка, в основе которой лежит инвестиционное соглашение, позволит бывшей участнице Spice Girls сохранить контроль над своим брендом.
Согласно договору, если Виктория не вернет долг деньгами, то ей придется вернуть долг акциями ее компании.
"Виктория не хотела бы отказываться от контроля в бизнесе, который основывается на ее имени. Однако непростые времена требуют отчаянных мер", – поделился финансовый эксперт звезды.
В настоящее время Виктория Бекхэм вместе со своим мужем Дэвидом владеет 48,4% акций Victoria Beckham Ltd, еще 23,6% принадлежат другу и бизнес-партнеру пары Саймону Фуллеру. Остальные 28% принадлежат люксембургской компании, которая вложила в бренд $30 млн.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла свой секрет красоты.