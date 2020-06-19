Виктория Бекхэм взяла многомиллионный долг, чтобы спасти свою империю

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм вынуждена была взять кредит в банке на $8 млн, чтобы спасти свой бренд Victoria Beckham от банкротства.

Об этом сообщает издание The Sun. По словам инсайдеров, за последние годы бизнес звезды понес убытки на сумму $52 млн. Сделка, в основе которой лежит инвестиционное соглашение, позволит бывшей участнице Spice Girls сохранить контроль над своим брендом.

Виктория Бекхэм (источник – Instagram Виктории Бекхэм)

Согласно договору, если Виктория не вернет долг деньгами, то ей придется вернуть долг акциями ее компании.

"Виктория не хотела бы отказываться от контроля в бизнесе, который основывается на ее имени. Однако непростые времена требуют отчаянных мер", – поделился финансовый эксперт звезды.

Виктория Бекхэм (источник – Instagram Виктории Бекхэм)

В настоящее время Виктория Бекхэм вместе со своим мужем Дэвидом владеет 48,4% акций Victoria Beckham Ltd, еще 23,6% принадлежат другу и бизнес-партнеру пары Саймону Фуллеру. Остальные 28% принадлежат люксембургской компании, которая вложила в бренд $30 млн.

Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм (источник – Instagram Виктории Бекхэм)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм раскрыла свой секрет красоты.