Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты

46-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью.

Какпишет The Sun со ссылкой на инсайдера, в анализах знаменитости нашли следы тяжелых металлов. Как оказалось, Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты.

Так, Бекхэм решила попробовать на себе диету и подключила в свой рацион большое количество рыбы, в основном тунец и рыбу-меч. Именно в этих видах содержится большое количество ядовитое соединение – метилртуть.

"У Виктории зашкаливал уровень ртути. Поэтому врачи сделали ей промывку печени, чтобы избавить организм от токсинов", – рассказывал источник.

Также издание уточняло, что большое скопление ртути в организме пагубно влияет на работу мозга, сердца, почек, легких и иммунной системы.

К слову, сейчас Бекхэм чувствует себя хорошо, но без помощи врачей не обошлось.

Стоит отметить, что 46-летняя Бекхэм не впервые экспериментирует с диетами. Звезда испробовали на себе всевозможные эксперименты в питании. Так, она придерживалась алкалиновой диеты (в течение дня съедается 80% щелочных и 20% кислотных продуктов), сашими-диеты (употреблении исключительно сырой рыбы (сашими) и ягод). Кроме того, Бекхэм уже давно исключила из своего рациона кофе, молочные и кисломолочные продукты, сыры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Бэкхем раскрыла свой секрет красоты.