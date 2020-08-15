Виктор Цой погиб 30 лет назад: почему эксперты не верят в официальную версию смерти
Тридцать лет назад, 15 августа, лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе на дороге Слока – Талси в Латвийской ССР.
По официальной версии, легендарный советский рок-музыкант заснул за рулем своего автомобиля "Москвич-2141", который вылетел на встречную полосу и на скорости около 130 км/ч столкнулся с автобусом. Однако верят в это немного, пишет издание "360".
Дело о гибели вела молодая латышка Эрика Ашмане. Впоследствии она призналась, что официальная версия, где водитель заснул за рулем, была основана исключительно на ее субъективном мнении.
Российский журналист, исследователь творчества Виктора Цоя Виталий Калгин уверен, что причиной ДТП стало то, что у музыканта был небольшой опыт вождения.
"Цой ехал на большой скорости, слушал в момент аварии музыку, сложную для восприятия и, заметив издалека автобус, попытался прижаться вправо к обочине, но при этом не сбросил газ, что обычно бывает с новичками в езде. Результат – его выбросило под автобус. Банальная автокатастрофа", – объяснил Калгин.
Большинство фанатов распространяли мифы о том, что Цоя убили, что авария была подстроена и даже говорили о самоубийстве. Однако журналист Артемий Троицкий, который много лет был знаком с Цоем, отметил, что такими версиями покрывается история гибели любого знаменитого человека.
"Ни у кого не было никаких мотивов для того, чтобы Цоя как-то устранить. У него самого суицидальные тенденции тоже напрочь отсутствовали. А если учесть, что ехал он, к сожалению, на "Москвиче-2141", который, с точки зрения безопасности, просто гроб на колесах, ничего удивительного в этом нет", – заявил Троицкий.
Напомним, Виктор Цой родился 21 июня 1962 году в Ленинграде. Свою первую группу – "Палата №6" – он основал еще в художественной школе. В 1981 году Виктор Цой и Алексей Рыбин основали группу "Гарин и Гиперболоиды", которая вскоре была принята в Ленинградский рок-клуб. Вскоре коллектив поменял название на "Кино".
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