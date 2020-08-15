Виктор Цой погиб 30 лет назад: почему эксперты не верят в официальную версию смерти

Тридцать лет назад, 15 августа, лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе на дороге Слока – Талси в Латвийской ССР.

По официальной версии, легендарный советский рок-музыкант заснул за рулем своего автомобиля "Москвич-2141", который вылетел на встречную полосу и на скорости около 130 км/ч столкнулся с автобусом. Однако верят в это немного, пишет издание "360".

Дело о гибели вела молодая латышка Эрика Ашмане. Впоследствии она призналась, что официальная версия, где водитель заснул за рулем, была основана исключительно на ее субъективном мнении.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе forpost-sz.ru

Российский журналист, исследователь творчества Виктора Цоя Виталий Калгин уверен, что причиной ДТП стало то, что у музыканта был небольшой опыт вождения.

"Цой ехал на большой скорости, слушал в момент аварии музыку, сложную для восприятия и, заметив издалека автобус, попытался прижаться вправо к обочине, но при этом не сбросил газ, что обычно бывает с новичками в езде. Результат – его выбросило под автобус. Банальная автокатастрофа", – объяснил Калгин.

Большинство фанатов распространяли мифы о том, что Цоя убили, что авария была подстроена и даже говорили о самоубийстве. Однако журналист Артемий Троицкий, который много лет был знаком с Цоем, отметил, что такими версиями покрывается история гибели любого знаменитого человека.

Большинство фанатов не верили в официальную версию гибели Цоя 29.ru

"Ни у кого не было никаких мотивов для того, чтобы Цоя как-то устранить. У него самого суицидальные тенденции тоже напрочь отсутствовали. А если учесть, что ехал он, к сожалению, на "Москвиче-2141", который, с точки зрения безопасности, просто гроб на колесах, ничего удивительного в этом нет", – заявил Троицкий.

Напомним, Виктор Цой родился 21 июня 1962 году в Ленинграде. Свою первую группу – "Палата №6" – он основал еще в художественной школе. В 1981 году Виктор Цой и Алексей Рыбин основали группу "Гарин и Гиперболоиды", которая вскоре была принята в Ленинградский рок-клуб. Вскоре коллектив поменял название на "Кино".

Как сообщал OBOZREVATEL 14 августа Валентина Легкоступова, которая несколько дней находилась в коме из-за травмы головы, умерла в Москве (Россия).