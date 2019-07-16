Виктор Павлик женился? Возлюбленная певца озадачила поклонников фото

Возлюбленная певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова озадачила поклонников намеком на свадьбу.
В частности, в своем Instagram-сторис она опубликовала снимок, на котором позирует с обручальным кольцом.
"По какому поводу съемка. Кто угадает, подарю подарок", – заинтриговала Репяхова, также показав, как вместе с возлюбленным позирует перед камерами.
Екатерина Репяхова с кольцом на пальце
Instagram-сторис / repyahovakate
Более того, Екатерина продемонстрировала платье, напоминающее свадебное. А буквально за несколько дней до этого, она сделала двузначный намек на то, что готова прожить с артистом до старости. "И в радости, и не в радости. По дороге любой и до старости", – отметила она.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Instagram / repyahovakate
Поклонники в комментариях пожелали счастья парочке, отметив, что они отлично смотрятся вместе.
"Вы мне очень нравитесь, как пара! Такие милые. Счастья вам", " Будьте счастливы и любите друг друга", "Я желаю счастья вам! Счастья в этом мире большом", – написали фолловеры.
Фотосессия Репяховой и Виктора Павлика
Instagram-сторис / repyahovakate
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Instagram-сторис / repyahovakate
Репяхова и Павлик в совместной фотосессии
Instagram-сторис / repyahovakate
Репяхова показала свадебное платье
Instagram-сторис / repyahovakate
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 53-летний Павлик ушел от жены, с которой прожил вместе 7 лет. С Репяховой у него большая разница в возрасте – ей 25 лет. В связи с информацией о том, что они сошлись, на Екатерину накинулись хейтеры в сети.
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