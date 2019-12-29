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29 декабря • обновлено в 11:58
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Виктор Павлик решился на свадьбу с 25-летней пассией

2.6т
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Украинский певец Виктор Павлик решил женится в четвертый раз. Его избранницей стала 25-летняя Екатерина Репяхова.

Свадьба состоится в 2020 году, пишет "ТСН".

Виктор Павлик решился на свадьбу с 25-летней пассией

instagram.com/repyahovakate

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"Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу", – поделился певец.

Он отметил, что уже давно познакомился с будущей тещей. Мама Екатерины старше Виктора на четыре года.

Виктор Павлик решился на свадьбу с 25-летней пассией

instagram.com/repyahovakate

"Мне не очень и интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте, главное, что мы с Катей любим друг друга", – рассказал артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 53-летний Павлик ушел от жены, с которой прожил вместе 7 лет. С Репяховой у него большая разница в возрасте – ей 25 лет. В связи с информацией о том, что они сошлись, на Екатерину накинулись хейтеры в сети.

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Автор
Мария Дидык
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А где имя, а где фамилия?
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