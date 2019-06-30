Виктор Павлик рассказал историю любви с 25-летней избранницей: первое видео пары

Знаменитый украинский певец Виктор Павлик, который ушел от своей супруги Ларисы к своему концертному директору 25-летней Екатерине Репяховой, рассказал историю любви со своей новой избранницей.

Так, артист назвал девушку "четвертой женой", несмотря на то, что пара еще не заключила официальный брак, сообщает "1+1".

instagram.com/repyahovakate

Артист заявил, что свое предыдущей жене оставил все имущество.

"Я знаю, что им нелегко и больно. Особенно Ларисе. Она реально осталась одна. С Павлом, но сама. Я оставил им квартиру. Оставил абсолютно все", - говорит он.

Пара впервые встретилась на концерте в Трускавце 15 лет назад. Артист отметил, что не запомнил ее. Позже, после того, как девушка закончила ВУЗ, она встретила Павлика в одной из Николаевских гостиниц.

"Это судьба! Я в это верю, что это судьба. Потому что она ждала три часа и уже заходила в номер, закрывала дверь, а я в этот момент выходил на этаж, увидел ее издали и крикнул: эй! Девушка!" - вспоминает певец.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 53-летний Павлик ранее не афишировал, что живет с 25-летней девушкой, сама же Екатерина призналась: они живут гражданским браком уже полтора года. По ее словам, они не скрывали целенаправленно своих отношений, но и не хотели лишней публичности. Она заявила, что Виктор был не готов откровенно говорить с публикой о личной жизни.

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