Виктор Павлик прокомментировал смерть своего сына
Украинский певец Виктор Павлик прокомментировал в соцсети смерть своего 21-летнего сына Павла, который умер в пятницу, 7 августа.
Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовал видео на песню "Кохаю я Тебе мій Ісус" и пожелал сыну "покоиться с миром".
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"Покойся с Богом, сынок. Ты теперь мой Ангел. Аминь. Царство небесное", – написал Павлик.
В комментариях под публикацией пользователи соцсети написали певцу слова поддержки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Виктор Павлик в октябре 2018 года обратился за помощью к людям из-за тяжелой болезни его младшего сына Павла.
Певец рассказывал, что сначала болезнь у сына проявлялась только чувством онемения в ногах, затем у парня начали отказывать конечности.
После первых этапов химиотерапии ему стало лучше, однако затем болезнь начала снова прогрессировать.
Позже сын артиста Павел сообщил, что сложное лечение не дало результата и его состояние заметно ухудшилось. Виктор Павлик трогательно обратился к сыну после его признания.