Виктор Павлик прокомментировал смерть своего сына

Ольга Веркалец Люди 14:47, 7.08.2020 Обновлено: 14:50, 7.08.2020

Украинский певец Виктор Павлик прокомментировал в соцсети смерть своего 21-летнего сына Павла, который умер в пятницу, 7 августа.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовал видео на песню "Кохаю я Тебе мій Ісус" и пожелал сыну "покоиться с миром".

Читайте также, как украинцы отреагировали на смерть сына Павлика в материале OBOZREVATEL.

"Покойся с Богом, сынок. Ты теперь мой Ангел. Аминь. Царство небесное", – написал Павлик.

Виктор Павлик с сыном Павлом
112 Украина

В комментариях под публикацией пользователи соцсети написали певцу слова поддержки.

В сети ажиотаж из-за смерти сына Виктора Павлика
Скриншот комментариев
В сети ажиотаж из-за смерти сына Виктора Павлика
Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL:

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