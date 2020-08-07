Виктор Павлик прокомментировал смерть своего сына

Украинский певец Виктор Павлик прокомментировал в соцсети смерть своего 21-летнего сына Павла, который умер в пятницу, 7 августа.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовал видео на песню "Кохаю я Тебе мій Ісус" и пожелал сыну "покоиться с миром".

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"Покойся с Богом, сынок. Ты теперь мой Ангел. Аминь. Царство небесное", – написал Павлик.

Виктор Павлик с сыном Павлом 112 Украина

В комментариях под публикацией пользователи соцсети написали певцу слова поддержки.

В сети ажиотаж из-за смерти сына Виктора Павлика Скриншот комментариев

В сети ажиотаж из-за смерти сына Виктора Павлика Скриншот комментариев

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