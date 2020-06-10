Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились: первые фото молодоженов

Украинский певец Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина Репяхова поженились.

Об этом новоиспеченная жена артиста сообщила на своей странице в Instagram. Она призналась, что они с артистом обменялись обетами еще 29 мая (фото смотрите ниже).

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились Instagram Екатерина Репяхова

"29 мая мы стали мужем и женой. Вот уже, как 12 дней. Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоем, поэтому и решили объявить именно сегодня", – написала девушка.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Instagram Екатерина Репяхова

Отметим, что для важного события Екатерина выбрала белый костюм и кроссовки. Виктор Павлик также выбрал светлый наряд.

Екатерина Репяхова Instagram Екатерина Репяхова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась пикантным фото в кружевном белье.

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