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10 июня • обновлено в 20:42
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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились: первые фото молодоженов

1.2т
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Украинский певец Виктор Павлик и его возлюбленная Екатерина Репяхова поженились.

Об этом новоиспеченная жена артиста сообщила на своей странице в Instagram. Она призналась, что они с артистом обменялись обетами еще 29 мая (фото смотрите ниже).

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились

Instagram Екатерина Репяхова

"29 мая мы стали мужем и женой. Вот уже, как 12 дней. Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоем, поэтому и решили объявить именно сегодня", – написала девушка.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Instagram Екатерина Репяхова

Отметим, что для важного события Екатерина выбрала белый костюм и кроссовки. Виктор Павлик также выбрал светлый наряд.

Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова

Instagram Екатерина Репяхова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась пикантным фото в кружевном белье.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
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