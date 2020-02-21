"Видятся очень редко": известный критик раскрыл подробности брака Пугачевой и Галкина

Известный российский критик и журналист Сергей Соседов высказался об отношениях певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.

Так, в комментарии изданию Собеседник.ru критик заявил, что супруги видятся очень редко.

Сергей Соседов unpp.com.ua

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По мнению Соседова, Галкин не часто бывает дома из-за работы, однако Пугачева точно не скучает в одиночестве.

"Я думаю, что ей не скучно. К ней приходят друзья. Алина Редель – ее старинная подруга. Они что-то с ней перетирают, в нарды играют или, быть может, в карты. Алле скучать некогда, в общем. К тому же Макс ее веселит, наверное, своими скетчами. Он юморной, с ним весело. Хотя видятся они, думаю, очень редко. Макс работает практически без перерыва. Думаю, их отношения строятся как раз на юморе. Да и дети скучать не дадут, даже если у них будет десять нянь", – считает Соседов.

Максим Галкин и Алла Пугачева Instagram @maxgalkinru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева незаслуженно считается одной из лучших певиц, и ей следует помалкивать в ответ на критику.

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