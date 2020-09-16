Видео интима Тарзана с любовницей обнародовали в сети

Любовница стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) Анастасия Шульженко записала на видео интим с мужем российской певицы Наташи Королевой.

Кадры из анонса одного из ток-шоу, в котором приняла участие 23-девушка, опубликовали в Telegram-канале "НеМалахов". На них видно, как обнаженные Анастасия и Сергей занимаются любовью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также адвокат Шульженко Вадим Лялин в комментарии изданию "КП" рассказал, что девушка опубликовала видео в ответ на угрозы звездной пары.

"Он спал с девочкой полтора года, а когда узнал о беременности, поступил не по-мужски. Поверьте, в материальном плане ей от Тарзана ничего не нужно. Но он может заткнуть рот человеку, имеющему право рассказывать о своей личной жизни. И мы еще посмотрим, какой и кому принадлежит суд", – сказал юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко.

Она отметила, что ей начали угрожать и обвинять в воровстве. Девушка записала видеообращение, в котором подтвердила свою связь с Тарзаном и указала, ранее не афишировала отношения. Впоследствии Глушко признался в измене и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".