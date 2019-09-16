"Видел торчащие задницы": MARUV разгневала народного артиста Украины

Народный артист Украины Иво Бобул резко раскритиковал эпатажную украинскую певицу MARUV за сценический образ и вокальные данные.

В эфире ObozTV на вопрос о своем отношении к MARUV, артист заявил: "Не знаю и не хочу знать. Делается искусственно все, на самом деле оно не искреннее, не откровенное, какой-то замес непонятно с чем".

На вопрос, спел бы Бобул дуэтом с эпатажной звездой, он ответил: "Нет. Я себя уважаю. Лучше бы я спел с Тиной Кароль или Селин Дион. У меня голос не для MARUV, а больше для великих певцов. Есть диапазон, есть тембр, есть мощность".

Новости Скандальную MARUV дерзко обокрали в России

"Я вижу то, что я вижу. Мне это не понравилось. Может она и хорошая, я не знаю. Но то, что я видел там какие-то торчащие задницы – мне это не понравилось. Извините, я эстет", - добавил он.

Оценивая вокальные данные певицы, Бобул заявил, что она "промяукала что-то непонятное", и выразил готовность научить ее петь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV (Анна Корсун) взбудоражила сеть серией откровенных фото со своего концерта в России. Так, артистка предстала в образе полицейской.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!