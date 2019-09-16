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16 сентября • обновлено в 08:02
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"Видел торчащие задницы": MARUV разгневала народного артиста Украины

4.7т Читать материал на украинском

Народный артист Украины Иво Бобул резко раскритиковал эпатажную украинскую певицу MARUV за сценический образ и вокальные данные.

В эфире ObozTV на вопрос о своем отношении к MARUV, артист заявил: "Не знаю и не хочу знать. Делается искусственно все, на самом деле оно не искреннее, не откровенное, какой-то замес непонятно с чем".

На вопрос, спел бы Бобул дуэтом с эпатажной звездой, он ответил: "Нет. Я себя уважаю. Лучше бы я спел с Тиной Кароль или Селин Дион. У меня голос не для MARUV, а больше для великих певцов. Есть диапазон, есть тембр, есть мощность".

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"Я вижу то, что я вижу. Мне это не понравилось. Может она и хорошая, я не знаю. Но то, что я видел там какие-то торчащие задницы – мне это не понравилось. Извините, я эстет", - добавил он.

Оценивая вокальные данные певицы, Бобул заявил, что она "промяукала что-то непонятное", и выразил готовность научить ее петь.

MARUV

MARUV

tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV (Анна Корсун) взбудоражила сеть серией откровенных фото со своего концерта в России. Так, артистка предстала в образе полицейской.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персоны
Иво Бобул MARUV
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
А Селин Дион в курсе шо какой-то Бобул хочет спеть с ней? Она вообще знает хто это?! Если нет, то немедленно её в миротворец!
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Бобул знает, Бобул пОжил, стих на музыку полОжил...
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Тарас Бор
Тарас Бор
Мне, собственно,по бую MARUV.Но её песни и образ имеют миллионы поклонников.Сие есть данность шоубиза.А кому интересен Иво Бобул со своим голосом и тембром? Пральна.НИКОМУ.
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