"Від пацанки до панянки": стало известно имя победительницы

В понедельник, 25 мая, в 19:00 на Новом канале состоялся финал реалити-шоу "Від пацанки до панянки". Так, его победительницей стала Евгения Мазур.

Девушка получила звание главной панянки, 100 тысяч гривен и золотую брошку Феникса. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как менялась Мазур на протяжении всего проекта.

Евгения Мазур стала победительницей шоу "Від пацанки до панянки" Фото: novy.tv

Евгении Мазур 19 лет и родом она из Винницы. До проекта она четыре года употребляла наркотики, а также зарабатывала на игровых автоматах. Когда мама Жени призналась в том, что ее отец умер от передозировки – для девушки это стало настоящим шоком. Она поняла, что не хочет повторить судьбу отца. Поэтому на проект "Від пацанки до панянкой" она пришла, чтобы избавиться от зависимости и изменить жизненные приоритеты.

На шоу Евгения прошла нелегкий путь изменений. Она смогла примириться с прошлым, отпустить обиды, которые не давали ей жить спокойно, и простила себе собственные ошибки. А главное – перестала употреблять наркотики.

"Она поработала над собой чуть больше других. Был момент, когда Женя погрузилась в себя и сделала правильные выводы. Самая большая ее победа – отказ от наркотиков, на которые она основательно присела. Вся команда тяжело переживала ее ломки, эмоциональные перепады, многочисленные вызовы скорых. За грубой "пацанкой" скрывалась добрая девушка, которая способна сформулировать свое мнение и желает стать лидером", – сказала директор школы леди Татьяна Мокриди.

Напомним, в финал проекта попало четыре девушки – Евгения Мазур, Юлия Чигринец, Анастасия Иваненко и Витория Алехина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее героиня популярного реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Виктория Кошутина рассказала, что не выходит из дому из-за страха расправы, так как ей постоянно угрожают.

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