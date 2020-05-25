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25 мая • обновлено в 23:03
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"Від пацанки до панянки": стало известно имя победительницы

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В понедельник, 25 мая, в 19:00 на Новом канале состоялся финал реалити-шоу "Від пацанки до панянки". Так, его победительницей стала Евгения Мазур.

Девушка получила звание главной панянки, 100 тысяч гривен и золотую брошку Феникса. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как менялась Мазур на протяжении всего проекта.

Евгения Мазур стала победительницей шоу "Від пацанки до панянки"

Евгения Мазур стала победительницей шоу "Від пацанки до панянки"

Фото: novy.tv

Евгении Мазур 19 лет и родом она из Винницы. До проекта она четыре года употребляла наркотики, а также зарабатывала на игровых автоматах. Когда мама Жени призналась в том, что ее отец умер от передозировки – для девушки это стало настоящим шоком. Она поняла, что не хочет повторить судьбу отца. Поэтому на проект "Від пацанки до панянкой" она пришла, чтобы избавиться от зависимости и изменить жизненные приоритеты.

"Від пацанки до панянки": стало известно имя победительницы
"Від пацанки до панянки": стало известно имя победительницы

На шоу Евгения прошла нелегкий путь изменений. Она смогла примириться с прошлым, отпустить обиды, которые не давали ей жить спокойно, и простила себе собственные ошибки. А главное – перестала употреблять наркотики.

"Від пацанки до панянки": стало известно имя победительницы
"Від пацанки до панянки": стало известно имя победительницы

"Она поработала над собой чуть больше других. Был момент, когда Женя погрузилась в себя и сделала правильные выводы. Самая большая ее победа – отказ от наркотиков, на которые она основательно присела. Вся команда тяжело переживала ее ломки, эмоциональные перепады, многочисленные вызовы скорых. За грубой "пацанкой" скрывалась добрая девушка, которая способна сформулировать свое мнение и желает стать лидером", – сказала директор школы леди Татьяна Мокриди.

"Від пацанки до панянки": стало известно имя победительницы

Напомним, в финал проекта попало четыре девушки – Евгения Мазур, Юлия Чигринец, Анастасия Иваненко и Витория Алехина.

"Від пацанки до панянки": стало известно имя победительницы
"Від пацанки до панянки": стало известно имя победительницы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее героиня популярного реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Виктория Кошутина рассказала, что не выходит из дому из-за страха расправы, так как ей постоянно угрожают.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
Від пацанки до панянки шоу-бизнес шоу
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