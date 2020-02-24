"Від пацанки до панянки": кто покинул проект во втором выпуске

На второй неделе проекта "Від пацанки до панянки" преподаватели Школы леди попрощались с участницей Анастасией Филиппской.

Так, 24-летняя харьковчанка Настя пришла на реалити Нового канала, чтобы стать более женственной и научиться выдержке и самоконтролю, сообщила пресс-служба Нового канала.

По словам девушки, она не умеет сдерживать эмоции и обожает скандалы. Из-за этого постоянно страдают ее подчиненные. Последние шесть лет Анастасия Филиппская работает за границей – она шеф-повар в ресторане элитного горнолыжного курорта во Франции.

Анастасия Филиппская с соперницами

"Я старалась не завалить ни одного испытания. Прилагала больше усилий, чем обычно. Впервые ходила на каблуках. Хотя, имея 85 килограммов, делать это совсем непросто. И проявила себя, считаю, нормально. Девушки были значительно хуже", – резюмировала девушка.

Но этих результатов для преподавателей Школы леди было недостаточно – более того, они усомнились в искренности намерений Анастасии.

Анастасия Филиппская

"Мы не уверены в реальности мотивации. Точнее, мы сомневаемся, что Анастасия пришла на проект, чтобы изменить свою жизнь", – пояснила заместитель директора Школы леди, искусствовед и телеведущая Катерина Виноградова.

Отметим, Настя Филиппская стала первой, кто в статусе ученицы Школы леди покинул проект. В зоне риска оказалась также Виктория Алехина, которую на этой неделе назвали худшей ученицей и вручили черное перо.

Анастасия Филиппская

Напомним, одним из нововведений четвертого сезона стало то, что каждую неделю преподаватели будут определять лучшую и худшую из "пацанок" и вручать им соответственно белое и черное перо.

Как сообщал OBOZREVATEL, участница популярного реалити "Від пацанки до панянки", 19-летняя Юлия Чигринец поделилась жуткой историей о личной жизни. Девушка рассказала, что родной брат приковывал ее цепями на весь день в сарае, а родная мать просила, чтобы Юлию избивали сверстники.

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