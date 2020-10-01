ВИЧ-позитивная украинская телеведущая заболела коронавирусом и рассказала о своем лечении

Ведущая телеканала Kyiv Live Кристина Шапран, которая является ВИЧ-позитивной, заболела коронавирусом.

В интервью "Радио Свобода" она рассказала, что заподозрила COVID-19 после того, как у нее появилась сильная боль в горле, а впоследствии – исчезло обоняние. Болеет телеведущая уже более 10 дней.

"Из симптомов у меня все еще пока держится 37,2 по вечерам, утром я просыпаюсь обычно с 36,6. Вчера заметила, что начали появляться едва заметные запахи. Очень странное ощущение, ни на что не похоже, когда ты не понимаешь, ни как ты пахнешь, ни как в доме пахнет, как пища пахнет: она вообще съедобная или не очень", – поделилась телеведущая.

По ее словам, лечение ВИЧ-позитивных людей, заразившихся коронавирусом, не отличается от того, как лечат ВИЧ-отрицательных пациентов. Она также рассказала, что часто уровень ее иммунитета даже выше, чем у среднестатистических людей, которые плохо спят, выпивают или курят. Поэтому Кристину лечили стандартными методами.

"Мне сложно с врачебной точки зрения объяснить, как это работает. Как я понимаю, те препараты, которые закрывают клетки от вторжения вируса ВИЧ, они же помогают ее защитить и от каких-то других вирусов, делая несколько менее уязвимой иммунную систему. Думаю, то, что COVID-19 проходит у меня в легкой форме, в том числе, и благодаря этому, – добавила Шапран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук, которая недавно во второй раз стала мамой, заразилась коронавирусом. Она также рассказала о симптомах болезни, с которыми ей пришлось столкнуться.