"Везде голые!" Могилевская взбудоражила сеть пикантным фото

Популярная украинская певица и продюсер, Наталья Могилевская порадовала поклонников пикантным фото. На нем она позировала в купальнике, демонстрируя фигуру.
Пользователи сети отметили, что артистка прекрасно выглядит. Но, нашлись и те, кому такое откровенное фото не понравилось. Снимок Могилевская разместила на своей странице в Instagram.
"Вы уже задолбали! Везде все голые", "Мокрая девочка танцует", "Работайте в первую очередь над своим творчеством. Вы же певица, а все остальное потом!", - пишут в сети.
Отметим, что 2 августа певица отметила свой День рождения.
Закаты...Они погружают в мысли и события прошлого дня и приближает к новому. Очень люблю это явление природы. Невероятная красота! 😍 Помогайте, не могу выбрать. Какое фото нравится больше? 1 или 2? #могилевская #натальямогилевская #язавелась #ятанцевала #отдых #релакс #мысли #закат
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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно поклонники Могилевской раскритиковали звезду за чрезмерную худобу и уставший вид. А перед этим она взбудоражила поклонников откровенным сценическим костюмом— артистка вышла на сцену в полностью прозрачном платье.
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