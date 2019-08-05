"Везде голые!" Могилевская взбудоражила сеть пикантным фото

Популярная украинская певица и продюсер, Наталья Могилевская порадовала поклонников пикантным фото. На нем она позировала в купальнике, демонстрируя фигуру.

Пользователи сети отметили, что артистка прекрасно выглядит. Но, нашлись и те, кому такое откровенное фото не понравилось. Снимок Могилевская разместила на своей странице в Instagram.

"Вы уже задолбали! Везде все голые", "Мокрая девочка танцует", "Работайте в первую очередь над своим творчеством. Вы же певица, а все остальное потом!", - пишут в сети.

Отметим, что 2 августа певица отметила свой День рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно поклонники Могилевской раскритиковали звезду за чрезмерную худобу и уставший вид. А перед этим она взбудоражила поклонников откровенным сценическим костюмом— артистка вышла на сцену в полностью прозрачном платье.

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