"Веселое детство было": Asti сделала признание про клип "Девочка, танцуй"

Украинская поп-певица Анна Дзюба (использующая псевдоним Asti) рассказала, почему не боялась во время съемок клипа "Девочка, танцуй", который вместе с Artik презентовала накануне.

Видео было опубликовано 7 февраля, и всего за сутки собрало почти 500 тысяч просмотров, благодаря чему высоко поднялось в трендах YouTube. Также про ролик уже есть в сети много хороших отзывов от знаменитостей.

Asti на своей странице в Instagram активно репостит в сториз все положительные реакции.

Одна из слушательниц ужаснулась на моменте, как Дзюба положила раскрытую ладонь на стол и осколком била между пальцев, не глядя: "Как ты это делала? Страшно смотреть".

"Реально не смотрела даже на осколок)) Веселое детство было", - ответила ей певица.

Поскольку сториз держатся всего сутки, мы загрузили видео на YouTube:

Полное видео клипа можно посмотреть тут:

Заметим, что группа Artik & Asti была основана в 2010 году продюсером Артемом Умрихиным из Запорожья, который до этого работал с такими знаменитостями как Юлия Савичева, Иван Дорн, Анна Седокова.

С ним поет Дзюба, и вместе они отличились такими хитами как "Грустный дэнс", "Неделимы", "Тебе все можно", "Никому не отдам".

Вместе с клипом 7 февраля 2020 года презентовали мини-альбом "7 (Part 2)" из семи композиций общей длительностью почти 25 минут.

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