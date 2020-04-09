"Весь мир объединился, а Украина – нет!" Потап жестко осадил туристов, которые отказались от обсервации

Мария Дидык Люди 12:18, 9.04.2020 Обновлено: 12:30, 9.04.2020

Украинский рэпер Потап жестко высказался о туристах, которые вернулись в Украину и не захотели оставаться на обсервации.

Так, он заявил, что из-за некорректного поведения людей Украину ждет настоящая катастрофа. Об этом Потап сообщил в своем подкасте на Youtube (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео
"Я понимаю, что сложно быть закрытым две недели. Ты прилетел с Вьетнама и хочешь поехать сразу на Бесарабку. Это пример того, почему в Украине ще не началась, но начнется настоящая катастрофа", - сказал Потап.
Скриншот из видео
"Ребята, вы что долбодятлы? Ну вы закрыты, ну такая ситуация. Пандемия. Весь мир объединился. Мир объединился, а Украина не объединилась. Потому что "моя хата з краю", - добавил артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап выпустил песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса. Свой трек артист так и назвал "Карантин".

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