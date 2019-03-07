"Верных не существует": экc-продюсер Лорак раскрыл всю правду об изменах ее мужа

Известный продюсер Сергей Перман, который ранее сотрудничал с поп-дивой Ани Лорак, прокомментировал измены Мурата Налчаджиоглу.
Так, подробностями он поделился с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман.
"Я не хочу обсуждать Мурата, Алеся. Прости, но это та тема, на которую я говорить не хочу. У Мурата очень высокие интеллектуальные способности. Я тебе так скажу: он — Остап Бендер. Он умный парень, безусловно. Но турки — это очень специфическая нация, и когда он попал сюда… Я хотел сказать, что моногамных турецких мужчин не существует", — заявил Сергей.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу с дочерью
Фото: instagram/anilorak
Напомним, Перман был директором "Ани Лорак продакшн" с 2008 по 2013 год. Этот период он считал особенным, потому что это был отрезок в его биографии, когда продюсер оказался "на стороне артиста". Даже после распада этого союза, он хорошо относился к Лорак.
Сергей Перман
Фото: karabas.live
Как сообщал OBOZREVATEL:
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
31 января Ани Лорак официально развелась с Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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