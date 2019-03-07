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"Верных не существует": экc-продюсер Лорак раскрыл всю правду об изменах ее мужа

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Известный продюсер Сергей Перман, который ранее сотрудничал с поп-дивой Ани Лорак, прокомментировал измены Мурата Налчаджиоглу.

Так, подробностями он поделился с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман.

"Я не хочу обсуждать Мурата, Алеся. Прости, но это та тема, на которую я говорить не хочу. У Мурата очень высокие интеллектуальные способности. Я тебе так скажу: он — Остап Бендер. Он умный парень, безусловно. Но турки — это очень специфическая нация, и когда он попал сюда… Я хотел сказать, что моногамных турецких мужчин не существует", — заявил Сергей.

"Верных не существует": экc-продюсер Лорак раскрыл всю правду об изменах ее мужа

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу с дочерью

Фото: instagram/anilorak

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Напомним, Перман был директором "Ани Лорак продакшн" с 2008 по 2013 год. Этот период он считал особенным, потому что это был отрезок в его биографии, когда продюсер оказался "на стороне артиста". Даже после распада этого союза, он хорошо относился к Лорак.

"Верных не существует": экc-продюсер Лорак раскрыл всю правду об изменах ее мужа

Сергей Перман

Фото: karabas.live

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Персоны
Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу
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