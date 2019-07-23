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"Вернуть Кобзона!" Подруга Януковича взбесила украинцев концертом в Киеве

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Украинская певица Таисия Повалий, сбежавшая в Россию, намерена дать в Киеве концерт.

Украинцы негативно отреагировали на такое событие. Сама артистка рассказала о предстоящем выступлении в интервью российскому изданию "Собеседник".

"Вернуть Кобзона!" Подруга Януковича взбесила украинцев концертом в Киеве

Tv.ua

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"В этом году у меня юбилей – 55 лет, поэтому мне надо набраться сил и хорошенько отдохнуть. Я считаю, что юбилейную дату нужно отметить достойно. Поэтому в плане – праздничный концерт в Киеве", - заявила артистка.

В сети на предстоящий концерт Повалий отреагировали негативно.

"Нові обличчя" не могут без старых! Хочу старые лица, которых этих не хотели... Мы еще хлебнем!", "Верните все как было", "Ну, давайте честно: лицо таки новое. Причем абсолютно", "Не! Полный комплект будет, если с того света вернуть Кобзона", - пишут в сети.

"Вернуть Кобзона!" Подруга Януковича взбесила украинцев концертом в Киеве
"Вернуть Кобзона!" Подруга Януковича взбесила украинцев концертом в Киеве
"Вернуть Кобзона!" Подруга Януковича взбесила украинцев концертом в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, Повалий часто удивляет поклонников внешними переменами. Недавно в сети ее не узнали, а единственное, чем фолловеры смогли ее идентифицировать – это голос.

Позже артистка нарвалась на шквал критики. В комментариях к одной из фотографий заметили, что у нее "сыпется штукатурка". А 6 июня украинский политтехнолог даже вынужден был подписать под фотографией, что это именно она, потому что узнать артистку было сложно.

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Персона
Таисия Повалий
Место
Украина Киев
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Raider Raider
Raider Raider
Эту старую корову тут не ждут , пусть там и сидит в помойке.
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Повалий пускай валит туда откуда приехала ! В Рашку! Предателям тут не место!
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Сало Уронили
Сало Уронили
кому не нравится,вперед татарку слушать.XOXO/\-голосуй гривной,купил билет-нормальный чувак.не купил-рагy/\яка чy6aта.
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