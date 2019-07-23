"Вернуть Кобзона!" Подруга Януковича взбесила украинцев концертом в Киеве

Украинская певица Таисия Повалий, сбежавшая в Россию, намерена дать в Киеве концерт.

Украинцы негативно отреагировали на такое событие. Сама артистка рассказала о предстоящем выступлении в интервью российскому изданию "Собеседник".

Tv.ua

"В этом году у меня юбилей – 55 лет, поэтому мне надо набраться сил и хорошенько отдохнуть. Я считаю, что юбилейную дату нужно отметить достойно. Поэтому в плане – праздничный концерт в Киеве", - заявила артистка.

В сети на предстоящий концерт Повалий отреагировали негативно.

"Нові обличчя" не могут без старых! Хочу старые лица, которых этих не хотели... Мы еще хлебнем!", "Верните все как было", "Ну, давайте честно: лицо таки новое. Причем абсолютно", "Не! Полный комплект будет, если с того света вернуть Кобзона", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Повалий часто удивляет поклонников внешними переменами. Недавно в сети ее не узнали, а единственное, чем фолловеры смогли ее идентифицировать – это голос.

Позже артистка нарвалась на шквал критики. В комментариях к одной из фотографий заметили, что у нее "сыпется штукатурка". А 6 июня украинский политтехнолог даже вынужден был подписать под фотографией, что это именно она, потому что узнать артистку было сложно.

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