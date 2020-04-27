Вернулся в семью? Джиган показал видео с детьми в доме жены

Мария Дидык Люди 23:49, 27.04.2020 Обновлено: 00:20, 28.04.2020

Рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости и загремел в наркологическую клинику, показал милое видео с празднования Дня рождения своей дочери.

Ролик он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Примечательно, что торжество проходило в доме, в котором сейчас живет его супруга Оксана Самойлова.

instagram.com/samoylovaoxana

Супруга артиста также опубликовала фото и видео с празднования Дня рождения.

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