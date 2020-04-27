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28 апреля • обновлено в 00:14
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Вернулся в семью? Джиган показал видео с детьми в доме жены

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Рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости и загремел в наркологическую клинику, показал милое видео с празднования Дня рождения своей дочери.

Ролик он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Примечательно, что торжество проходило в доме, в котором сейчас живет его супруга Оксана Самойлова.

Вернулся в семью? Джиган показал видео с детьми в доме жены

instagram.com/samoylovaoxana

Супруга артиста также опубликовала фото и видео с празднования Дня рождения.

Сегодня вдвойне важный день))как всегда последние 3 года)))День рождения у нас с Майей)))💕да да ))в один день ))27 апреля))) Майёнышь))такого милого послушного ребёнка ещё свет не видовал))мой чуткий добрый и такой сентиментальный ангелочек👼 я знаю что ты любишь больше всего на свете только 2 вещи-свою семью и еду))😅когда ты смеёшься моя душа улыбается)))пускай все слёзы в твоей жизни ,как и сейчас будут только от грустных фильмов))будь счастлива моя крошка ,я тебя очень люблю 💕 мама всегда будет рядом 🤗

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Сегодня у нас с Майей день рождения)) В честь этого события ,мы решили порадовать и вас)))🎁🎁🎁надеюсь вы оцените мой сюрприз, и надеюсь в этот раз повезёт тем,кто никогда в жизни, ничего не выигрывал в инстаграм! Вот не везет и все! Тем более вчера был лучший день для загадывания желаний))🙌🥳🥳🥳уверена,что многие из вас загадали деньги 💰💰💰 ⠀ С этого дня мы с ребятами начинаем раздавать миллион рублей просто так, за подписку!!!! По 100 тыс в руки!!! Всего 13 кликов и ты богат! СКОРЕЕ иди по списку, подписывайся на каждого и жди деньги👇🏽 ⠀ 1. @kto_takaya 2. @katrinka_family 3. @sofia_stuzhuk 4. @schreinerkate 5. @irina.shark 6. @nastya_docs 7. @kattrin 8. @katya_vagimagia 9. @alexandramitroshina 10. @irina_mamaclub 11. @alionamurlaeva 12. @victoriaportfolio 13. @kristi_kurepina ⠀ Будь активен на наших страничках, ставь лайки! У вас есть РОВНО СУТКИ на подписку, а потом начнется раздача! Дайте себе шанс, действуйте прямо сейчас! Результаты будут в сториз у ребят👆🏽 ⠀ P.S. Если готовы принять перевод на карту, то пишите любой комент и погнали🔥

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

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Автор
Мария Дидык
Персона
Джиган
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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