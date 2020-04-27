Вернулся в семью? Джиган показал видео с детьми в доме жены

Рэпер Джиган, который оскандалился из-за наркозависимости и загремел в наркологическую клинику, показал милое видео с празднования Дня рождения своей дочери.
Ролик он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Примечательно, что торжество проходило в доме, в котором сейчас живет его супруга Оксана Самойлова.
instagram.com/samoylovaoxana
Супруга артиста также опубликовала фото и видео с празднования Дня рождения.
Сегодня вдвойне важный день))как всегда последние 3 года)))День рождения у нас с Майей)))💕да да ))в один день ))27 апреля))) Майёнышь))такого милого послушного ребёнка ещё свет не видовал))мой чуткий добрый и такой сентиментальный ангелочек👼 я знаю что ты любишь больше всего на свете только 2 вещи-свою семью и еду))😅когда ты смеёшься моя душа улыбается)))пускай все слёзы в твоей жизни ,как и сейчас будут только от грустных фильмов))будь счастлива моя крошка ,я тебя очень люблю 💕 мама всегда будет рядом 🤗
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Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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