"Вермишель в голове!" Собчак и Канделаки развязали новую войну на публике

Многолетняя война российской телеведущей Ксении Собчак и ее коллеги Тины Канделаки вспыхнула с новой силой.

Так, новый виток конфликтов знаменитостей начался неделю назад после того, как Собчак уличила Канделаки в "лютом фотошопе". Она подметила, что в кадре возле пресса телеведущей покосились деревья и добавила, что после такого поостереглась бы прислушиваться к фитнес-советам, которые раздает Тина.

Ксения Собчак и Тина Канделаки

Тина Канделаки Фото: Telegram-канал "Кровавая барыня"

Канделаки тут же метнула в сторону Собчак стрелу сарказма, назвав ее "единственной теледивой, протыкающей дно рейтингов". Но на этом скандал не окончился.

Спустя пару дней Собчак резко высказалась о российских блогерах, которые устраивают странные челленджи в сети. Она заявила, что ей странно, когда взрослые люди "обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками, отрезают клоки волос и купаются в макаронах".

Ксения Собчак и Ольга Бузова

Канделаки поспешила встать на защиту блогеров и посоветовала Ксении быть проще, ведь та сама еще недавно шокировала публику, катаясь во время свадьбы в катафалке.

"Тинатин готова поддержать любую глупость, если окажется, что я эту глупость не поддерживаю. И все бы ничего, но поддерживать глупость глупостью – это особый гуманизм. Впрочем, кто на что горазд. Кто-то наполняет вермишелью ванну, а у кого-то вермишель в голове", – высказалась Собчак.

Ксения Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

К слову, теперь темой спора Собчак и Канделаки стал поступок Ивана Охлобыстина, который посетил церковь на Пасху. Ксению возмутило участие актера в тайной службе "для избранных" вместе со всей его семьей. Ведь, как она отметила, только недавно одна из дочерей Охлобыстина переболела коронавирусом.

Канделаки и тут мгновенно отреагировала на комментарий Собчак.

Тина Канделаки Фото: rtvi.com

"Люблю, когда нищие совестью люди проявляются в светлый день. В соцсети Telegram разбежалось видео о "VIP-службе для VIP-господ". Это дети Охлобыстина, что ли, VIP-господа? Все люди, трепетно относящиеся к православию, понимают, что пасхальное богослужение – это святое. Так зачем хайпить на людях, решивших все-таки собраться за закрытыми дверями для молитвы (а не для плотских утех, на секундочку). Это вам не шашлыки", – заявила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский шоумен Максим Галкин резко осадил телеведущую Ксению Собчак после того, как она раскритиковала челленджи в сети.