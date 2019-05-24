ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

Верка Сердючка зажгла на свадьбе Потапа и Каменских: видео

1.3тЧитать материал на украинском

Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, зажег на свадьбе певицы Насти Каменских (NK) и рэпера Алексея Потапенко (Потап). Артист исполнил несколько своих песен и восхитил публику своим выступлением.

Гости танцевали и подпевали под любимые хиты. Фото и видео с выступления Данилка опубликовали в социальной сети Instagram.

Верка Сердючка

Верка Сердючка

NewsOne

Новости
"Эту любовь видно из космоса!" Первый танец Потапа и Насти растрогал сеть. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
"Потап и Настя"Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)Андрей Данилко
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения