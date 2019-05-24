Верка Сердючка зажгла на свадьбе Потапа и Каменских: видео

Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, зажег на свадьбе певицы Насти Каменских (NK) и рэпера Алексея Потапенко (Потап). Артист исполнил несколько своих песен и восхитил публику своим выступлением.

Гости танцевали и подпевали под любимые хиты. Фото и видео с выступления Данилка опубликовали в социальной сети Instagram.

Верка Сердючка NewsOne

Как сообщал OBOZREVATEL:

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