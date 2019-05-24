Верка Сердючка зажгла на свадьбе Потапа и Каменских: видео

Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, зажег на свадьбе певицы Насти Каменских (NK) и рэпера Алексея Потапенко (Потап). Артист исполнил несколько своих песен и восхитил публику своим выступлением.
Гости танцевали и подпевали под любимые хиты. Фото и видео с выступления Данилка опубликовали в социальной сети Instagram.
Верка Сердючка
NewsOne
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.
Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.
Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.
Появились первые видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.
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