Вера Брежнева заговорила по-украински

Певица Вера Брежнева, которая переехала жить в Россию, внезапно заговорила на украинском языке.

Это случилось в комментариях под ее видео в Instagram в связи с празднованием Дня Независимости Украины. Звезда ответила многочисленным поклонникам.

Брежнева заговорила на украинском

В частности, Веру поздравили с праздником под постом. В ответ, Брежнева написала: "Вітаю та обіймаю" и добавила сердечки в виде украинского флага. Это вызвало ажиотаж в комментариях.

Поклонники по ее примеру начали присылать такие же сердечки, рассказав, что она "самая лучша".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей. Это вызвало гнев в сети. Позже она посетила Киев, где ее шокировало количество надгробных плит.

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