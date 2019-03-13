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Вера Брежнева открестилась от украинского шоу-бизнеса

3.8тЧитать материал на украинском

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей.

Так она прокомментировала описание в "Яндексе", где ее характеризуют таким образом. Об этом звезда рассказала в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" (видео смотрите ниже).

"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой", — заявила Брежнева.

Вера Брежнева открестилась от украинского шоу-бизнеса

Вера Брежнева

Фото: instagram/ververa

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Также Вера добавила, что украинская певица, по мнению общества, должна петь на украинском языке. А у нее таких песен нет.

Вера Брежнева открестилась от украинского шоу-бизнеса

Вера Брежнева

Фото: instagram/ververa

"У меня нет песен на украинском языке. Более того, когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге, то есть еще 16 лет назад, начала гастролировать по всему СНГ, по всеми миру", — подытожила певица.

Смотреть с 18:28 по 19:18

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи" прокомментировала развод своей младшей сестры Виктории Галушки с продюсером Александром Цекало.

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Персона
Вера Брежнева
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
это только кастрюли всех подряд записывают в своих
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минин евген
минин евген
заебись! говно само отсеивается.
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