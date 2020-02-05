Вера Брежнева объяснила "конфликт" с Валерием Меладзе и Джанабаевой

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая вероятно скрывает свой настоящий возраст, развеяла слухи про семейную ссору с музыкантом Валерием Меладзе и его женой.

Об этом она высказалась 5 февраля на своей странице в Instagram.

Отмечается, что на днях Вера праздновала день рождения, уехала вместе с мужем Константином Меладзе и сестрами в шикарный отель в горах.

Фото и видео с празднования она показала в соцсетях:

В комментариях у певицы спросили, почему с ней на праздниках никогда не бывает другой части семьи Меладзе. Некоторые предполагают, что причина в том, что на самом деле жена Валерия Альбина Джанабаева, которая вместе с Брежневой была в свое время в "ВИА Гре", с ней не ладит.

Сама же Вера объяснила ситуацию иначе.

"Потому что графики не пересекаются...", - написала она.

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