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29 ноября • обновлено в 12:35
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Венгрия отказалась от Евровидения-2020: подробности первого скандала

4.6т
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Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение в 2020 году.

Как сообщает The Guardian, официальную причину отказа в Венгрии не назвали. Однако, по мнению инсайдера, это связано с "чрезмерной гомосексуальностью" на Евровидении.

Венгрия отказалась от Евровидения-2020: подробности первого скандала

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Также, по словам источника, венгерский канал не поддерживает позитивное освещение вопроса прав ЛГБТ-меньшинств.

Более того, известно, что премьер-министр Виктор Орбан запустил политику "семья прежде всего", которая направлена на поддержание традиционной семьи. Также ранее в партии Орбана призвали бойкотировать продукцию "Кока-колы" из-за рекламы с участием геев.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

РИА Новости

Впрочем, несмотря на отказ Венгрии от участия в конкурсе, организаторы представили логотип Евровидения-2020, в который включили флаг не участвующей страны.

Логотип Евровидения-2020

Логотип Евровидения-2020

Eurovision.tv

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, победу в конкурсе в Евровидении-2019 одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Поэтому в этом году конкурс состоится в городе Роттердам.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Место
Венгрия
Тег
Евровидение
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Украина подала хороши пример а прошлом году! Твари паРРашные ездят на этот конкурс всегда! Почему? Потому что они питарасы!
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3
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaпы едут всей росеей! Для кацaпитаров это скрепно!
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hunt andres
hunt andres
Кацaп Кацaпыч, Опущенный, не ори так истошно. Сочувствуем твоей беде)))
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