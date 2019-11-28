Венгрия отказалась от Евровидения-2020: подробности первого скандала

Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение в 2020 году.

Как сообщает The Guardian, официальную причину отказа в Венгрии не назвали. Однако, по мнению инсайдера, это связано с "чрезмерной гомосексуальностью" на Евровидении.

Ракурс

Также, по словам источника, венгерский канал не поддерживает позитивное освещение вопроса прав ЛГБТ-меньшинств.

Более того, известно, что премьер-министр Виктор Орбан запустил политику "семья прежде всего", которая направлена на поддержание традиционной семьи. Также ранее в партии Орбана призвали бойкотировать продукцию "Кока-колы" из-за рекламы с участием геев.

Виктор Орбан РИА Новости

Впрочем, несмотря на отказ Венгрии от участия в конкурсе, организаторы представили логотип Евровидения-2020, в который включили флаг не участвующей страны.

Логотип Евровидения-2020 Eurovision.tv

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, победу в конкурсе в Евровидении-2019 одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Поэтому в этом году конкурс состоится в городе Роттердам.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!