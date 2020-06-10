"Великі Вуйки 2": Лилия Ребрик показала фото из-за кулис съемок продолжения сериала

Люди 16:57, 10.06.2020 Обновлено: 17:31, 10.06.2020

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик заявила, что съемки продолжения сериала "Великі Вуйки" снова возобновились.

Соответствующие фото из-за кулис она обнародовала в Instagram.

"Да! Стартовали съемки второго сезона сериала "Великі Вуйки". И я счастлива снова встретиться со всей прекрасной командой. Мы соскучились!" – написала она.

Сериал "Великі Вуйки 2"
Instagram Лилии Ребрик

По словам телеведущей, новый сезон будет "еще ярче, еще горячее, много неожиданных поворотов вас ждет".

Ребрик поблагодарила подписчиков за варианты относительно ее возможных ролей в предыдущем посте.

"Так много интересных идей, кого я могла бы сыграть. Надеюсь, продюсеры примут это во внимание!" – подчеркнула звезда.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел допремьерный показ самого ожидаемого комедии осени "Великі вуйки" на "1 + 1".

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Послы ЕС согласились продлить "крымские санкции"

Danone отказалась от рекламы с другом "ДНР" Пореченковым

"Не понравился вопрос о долге" в Киеве судья попытался выбить телефон у журналистки

Сенцов обратился с мощным призывом к Зеленскому из-за дела Шеремета

План Зеленского по возврату в Россию: 12 тайных пунктов