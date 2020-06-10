Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик заявила, что съемки продолжения сериала "Великі Вуйки" снова возобновились.

Соответствующие фото из-за кулис она обнародовала в Instagram.

"Да! Стартовали съемки второго сезона сериала "Великі Вуйки". И я счастлива снова встретиться со всей прекрасной командой. Мы соскучились!" – написала она.

Сериал "Великі Вуйки 2" Instagram Лилии Ребрик

По словам телеведущей, новый сезон будет "еще ярче, еще горячее, много неожиданных поворотов вас ждет".

Ребрик поблагодарила подписчиков за варианты относительно ее возможных ролей в предыдущем посте.

"Так много интересных идей, кого я могла бы сыграть. Надеюсь, продюсеры примут это во внимание!" – подчеркнула звезда.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел допремьерный показ самого ожидаемого комедии осени "Великі вуйки" на "1 + 1".