"Великі Вуйки 2": Лилия Ребрик показала фото из-за кулис съемок продолжения сериала
Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик заявила, что съемки продолжения сериала "Великі Вуйки" снова возобновились.
Соответствующие фото из-за кулис она обнародовала в Instagram.
"Да! Стартовали съемки второго сезона сериала "Великі Вуйки". И я счастлива снова встретиться со всей прекрасной командой. Мы соскучились!" – написала она.
По словам телеведущей, новый сезон будет "еще ярче, еще горячее, много неожиданных поворотов вас ждет".
Ребрик поблагодарила подписчиков за варианты относительно ее возможных ролей в предыдущем посте.
"Так много интересных идей, кого я могла бы сыграть. Надеюсь, продюсеры примут это во внимание!" – подчеркнула звезда.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как прошел допремьерный показ самого ожидаемого комедии осени "Великі вуйки" на "1 + 1".