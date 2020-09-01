Константин Грубич и его жена заболели COVID-19: в сети заподозрили обман

Украинский телеведущий Константин Грубич вместе с женой Светланой заразились коронавирусом. Некоторые пользователи сети заподозрили его в обмане, поскольку, по их мнению, украинские звезды массово начали рассказывать о перенесенной болезни.

Так, а личной странице в Facebook Грубич написал, что изначально они с супругой думали, что простудились, а тест на COVID-19 сдали только ради того, чтобы перестраховаться. В сети возникли споры вокруг правдивости слов ведущего.

Читайте на OBOZREVATEL также о том, кто еще из украинских звезд заболел COVID-19.

"Сама идея сделать тест возникла как перестраховка перед выходом на работу после отпуска. В течение поездки на Шацкие озера в нашей семье произошла как нам думалось простуда – у каждого по своему сценарию", – пояснил ведущий.

Грубич отметил, что семья, вероятнее всего, заразилась в поезде. ПЦР-тест показал наличие коронавируса у Константина и Светланы, у их детей результат – отрицательный.

Украинский ведущий рассказал, как заболел COVID-19 Facebook Константина Грубича

"Болеть начала дочь Влада Грубич – четыре дня сильно болело горло и насморк. Затем заболела жена Светлана – горло, температура 38,2, головная боль, кашель. Сын Ярослав Грубич начал кашлять, но без температуры, потом проявился конъюнктивит, болела голова. Мне два вечера было плохо, температура была не выше 37,2, кашля не было, голова болела и спину ломало – я думал, что обжегся, пока ходил в озере по 200 метров до глубины. Словом, мы решили – ОРВИ. Лечились по походному: пили чай, сбивали температуру, и через несколько дней все прошло. Вроде", – рассказал журналист.

Он добавил, что позже у жены повторно поднялась температура, появился кашель и признаки гайморита. У сына также усилился кашель. В итоге после тестирования COVID-19 подтвердили только у Константина Грубича. У жены и сына тесты взяли позже, они показали, что коронавирусная болезнь только у супруги. Дети ведущего ожидают результатов теста на антитела к COVID-19.

Несмотря на то, что большинство пользователей сети поддержали ведущего и его семью и пожелали им скорейшего выздоровления, нашлись и те, кто не поверил артисту. В комментариях написали, что в последнее время многие украинские звезды рассказывают о заражении коронавирусом. Пользователи предположили, что это может быть пиар, или спланированные действия для привлечения внимания к своей персоне.

"Это тупой бесплатный пиар. Чтобы не было COVID-19, нужно иммунитет повышать, а не маску носить. Я считаю что вам ваше руководство сказало придумать эту историю, вместе с Маричкой Падалко", – написали в комментариях к посту.

ПОльзователи упрекнули ведущего в пиаре Facebook Константина Грубича

Некоторые пользователи не поверили в болезнь Грубича Facebook Константина Грубича

Грубич вступил в спор с комментаторами в сети Facebook Константина Грубича

В сети подозревают, что Грубич не болел на COVID-19 Facebook Константина Грубича

При этом сам Грубич возмутился, почему у многих украинцев возникла такая реакция.

"Откуда берутся такие сообщения в комментах? Это вменяемые люди?" – поинтересовался он.

Грубич ответил хейтерам Facebook Константина Грубича

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Владимир Дантес сообщил, что его жена, артистка Надя Дорофеева сильно заболела, у нее заподозрили коронавирус.