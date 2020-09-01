Ведущий Константин Грубич и его жена заболели коронавирусом

Украинский телеведущий Константин Грубич вместе с женой Светланой заразились коронавирусом.

На личной странице в Facebook Грубич написал, что изначально они с супругой думали, что простудились, а тест на COVID-19 сдали только ради того, чтобы перестраховаться.

"Сама идея сделать тест возникла как перестраховка перед выходом на работу после отпуска. В течение поездки на Шацкие озера в нашей семье произошла как нам думалось простуда – у каждого по своему сценарию", – пояснил ведущий.

Грубич отметил, что семья, вероятнее всего, заразилась в поезде. ПЦР-тест показал наличие коронавируса у Константина и Светланы, у их детей результат – отрицательный.

Украинский ведущий рассказал, как заболел COVID-19 Facebook Константина Грубича

"Болеть начала дочь Власти Грубич – четыре дня сильно болело горло и насморк. Затем заболела жена Светлана – горло, температура 38,2, головная боль, кашель. Сын Ярослав Грубич начал кашлять, но без температуры, потом проявился конъюнктивит, болела голова. Мне два вечера было плохо, температура была не выше 37,2, кашля не было, голова болела и спину ломало – я думал, что обжегся, пока ходил в озере по 200 метров до глубины. Словом, мы решили – ОРВИ. Лечились по походному: пили чай, сбивали температуру, и через несколько дней все прошло. Вроде", – рассказал журналист.

Он добавил, что позже у жены повторно поднялась температура, появился кашель и признаки гайморита. У сына также усилился кашель.

В итоге после тестирования COVID-19 подтвердили только у Константина Грубича. У жены и сына тесты взяли позже, они показали, что коронавирусная болезнь только у супруги. Дети ведущего ожидают результатов теста на антитела к COVID-19.

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