Ведущий "Холостяка" в третий раз станет отцом

Украинский шоумен и ведущий реалити "Холостяк" Григорий Решетник сообщил, что его жена Кристина беременна в третий раз.

Радостной новостью он поделился в своем Instagram-аккаунте, где опубликовал семейное фото. У Григория и Кристины уже есть двое сыновей: 7-летний Иван и 3-летний Дмитрий. Рождение третьего ребенка ждут ближе к зиме.

"Нас не остановить!" – подписал фото телеведущий.

Григорий и Кристина Решетники с сыновьями Clutch.ua

Телеканалу "СТБ" Решетник рассказал, что пол ребенка пока не известен. Через неделю супруги отправятся на УЗИ, где смогут точно узнать, родится у них мальчик или девочка.

Сыновья пары обрадовались будущему брату или сестренке. Решетники некоторое время скрывали эту новость от детей, однако вскоре пришлось рассказать. Мальчики восприняли это событие с радостью и даже помогали прикрывать живот на фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Григорий Решетник рассказал, есть ли секс на проекте "Холостяк" и как участникам удается уединиться от съемочной группы.