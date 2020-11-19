Ведущий "Холостячки" об агрессии на проекте: я был готов к этому

Украинский телеведущий реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник признался, что некоторые участники проекта проявляли агрессию.

По его словам, он был готов к этому. Об этом ведущий заявил в интервью "Фактам".

Так, Решетник моделировал разные ситуации, ведь еще до старта шоу понимал, что поведение мужчин будет намного отличаться от поведения девушек.

"Не удивительно, ведь в нас кипит адреналин, а эмоции похожи на вспышку. Если девушки могут долго обсуждать ситуацию, возможно, на что-то обижаться, то у мужчин реакция не заставит себя долго ждать", – отметил он.

Григорий Решетник признался, что участники проекта "Холостячка" проявляли агрессию 24 канал

Телеведущий добавил, что было несколько моментов, когда участники проявляли агрессию, но конфликт удавалось быстро устранять.

"Мужчины чаще всего не накапливают негатив, а выплескивают его сразу. Ну и все участники прекрасно знали, что наш проект о романтике и чувствах. Если происходили неприятные ситуации, мы с парнями садились и обсуждали случившееся. В мужском коллективе это нормально", – подчеркнул Решетник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий популярного шоу "Холостячка" Григорий Решетник, который совсем скоро станет отцом в третий раз, рассекретил пол будущего ребенка.