Ведущий 'Холостячки' об агрессии на проекте: я был готов к этому

Украинский телеведущий реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник признался, что некоторые участники проекта проявляли агрессию.

По его словам, он был готов к этому. Об этом ведущий заявил в интервью "Фактам".

Так, Решетник моделировал разные ситуации, ведь еще до старта шоу понимал, что поведение мужчин будет намного отличаться от поведения девушек.

"Не удивительно, ведь в нас кипит адреналин, а эмоции похожи на вспышку. Если девушки могут долго обсуждать ситуацию, возможно, на что-то обижаться, то у мужчин реакция не заставит себя долго ждать", – отметил он.

Телеведущий добавил, что было несколько моментов, когда участники проявляли агрессию, но конфликт удавалось быстро устранять.

"Мужчины чаще всего не накапливают негатив, а выплескивают его сразу. Ну и все участники прекрасно знали, что наш проект о романтике и чувствах. Если происходили неприятные ситуации, мы с парнями садились и обсуждали случившееся. В мужском коллективе это нормально", – подчеркнул Решетник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий популярного шоу "Холостячка" Григорий Решетник, который совсем скоро станет отцом в третий раз, рассекретил пол будущего ребенка.