Ведущий Comment Out высказался о разводе Асмус и Харламова: назвал это розыгрышем

Ведущий YouTube-шоу "Comment Out" Владимир Маркони высказался о разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова. Так, он назвал это все розыгрышем и заданиемпрограммы.

Об этом Маркони рассказал изданию "КП". По словам знаменитости, пара действительно принимала участие в шоу и в последнем раунде им пришлось выполнить совместное наказание, опубликовав пост на их страницах в Instagram о разводе.

"Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство. Это было синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку, чтоб определить победителя. Но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст (заявления о разводе. – Ред.) с карточки", – заявил Маркони.

Гарик Харламов и Кристина Асмус (Instagram-аккаунт Кристины Асмус)

Также он рассказал, когда выйдет выпуск с участием Асмус и Харламова в YouTube. И назвал пару "лучшими участниками шоу".

"Сейчас будет основная часть шоу 1 июля. И потом в июле мы должны уже выпустить их. Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу. Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить "нет, нет" – это не шоу, но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем", – подытожил ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус заявили, что разводятся спустя 8 лет брака. Супруги отмечали, что это взвешенное и обоюдное решение.