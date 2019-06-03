Ведущая в откровенном наряде жестко ответила ополчившимся на нее зрителям

Новозеландская телеведущая Хилари Барри ответила недовольной зрительнице, которая раскритиковала ее наряд. 49-летняя женщина стала объектом критики после того, как появилась в кадре в одежде с глубоким декольте.

Телеведущая получила гневное письмо от поклонницы по имени Барбара. Видео с ее ответом опубликовало издание Daily Mail.

Хилари Барри dailymail.co.uk

"К сожалению, это стало мировой тенденцией, и это ошеломляет, учитывая, что у нас есть движение #MeToo, пытающееся остановить обращение с женщинами как с сексуальными объектами", — написала зрительница.

Она обвинила Барри в непрофессионализме и добавила, что открытое декольте допустимо лишь на пляже или на вечеринках. Барри ответила женщине в прямом эфире.

"Дело вот в чем, Барбара. Я просто мать двоих детей средних лет, которая надела немного смелый и красивый топ, чтобы выглядеть презентабельно для всей нации, и мне жаль, что вы находите мою грудь оскорбительной. Это просто грудь. Это просто грудь и она есть у половины населения. Они есть и у Барбары", — заявила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярная украинская певица и телеведущая поделилась с поклонниками пикантным фото. Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в красном топе и черных трусах с завышенной талией, демонстрируя свою "пятую точку".

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