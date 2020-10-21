Ведущая "Супер Топ-модель по-украински" рассказала о профессиональной деформации на проекте

Модель, ведущая шоу "Супер Топ-модель по-украински" Алла Костромичова призналась, что часто работает в том образе, который для нее придумала съемочная команда. Из-за этого у нее исчезает ощущение критического восприятия.

34-летняя знаменитость на своей странице в Instagram рассказала, что у нее в некоторой степени есть профессиональная деформация.

Костромичова призналась, что имела на шоу размытый образ. Instagram Алла Костромичова

"У меня всегда были прекрасные отношения со всеми, кто работал на проекте, но никогда не было именно моего четкого понимания, что должен транслировать образ. Чаще всего мне нравилось, как я выгляжу, но сейчас я понимаю, что мой сценический образ был размыт", – отметила Костромичова.

По словам модели, в новом сезоне реалити ей удалось собрать свой образ, где четко понятно, как она выглядит и что должна транслировать.

Алла Костромичова рассказала о профессиональной деформации. Instagram Алла Костромичова

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом выпуске реалити "Супер Топ-модель по-украински" покинули сразу шесть участников: Карина Минаева, Анна-Кристина Прихидько, Карина Данилова, Аня Сулима, Лиза Доронько и Катя Свинарчук. Больше о первой серии проекта читайте по ссылке.