Ведущая Падалко показала улыбку после выпадения зуба в прямом эфире

Ольга Веркалец Люди 15:52, 16.07.2020 Обновлено: 16:09, 16.07.2020

Ведущая "ТСН.Ранок" Маричка Падалко, у которой недавно выпал передний зуб во время прямого эфира, возобновила свою улыбку.

Фотографией 44-летняя звезда канала "1+1" поделилась в своем Instagram-аккаунте, где позирует в сиреневом платье и улыбчивой (фото смотрите ниже).

"Жить сегодняшним днем, а не... вчерашним. Как никогда, сегодня разделяю этот лозунг. Спасибо вам", – подписала фото ведущая.

Маричка Падалко показала новую улыбку
Instagram @marichkapadalko

После конфуза Падалко рассказала, что зуб ей случайно выбила дочь более 10 лет назад, и только недавно она решилась полноценно решить проблему. Это не первый смешной случай, который произошел с ведущей. В одном из эфиров в студию забежала собака и начала облизывать ей ноги, а в 2013 году она увидела кадры задержания своего мужа на протесте под Киевсоветом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в семье Марички Падалко и политика Егора Соболева случилась трагедия. Телезвезда потеряла родного человека.

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