Ведущая Падалко поборола коронавирус

Ольга Веркалец Люди 18:45, 1.09.2020 Обновлено: 18:51, 1.09.2020

Украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко вылечилась от коронавируса.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. Так, Падалко получила контрольный отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, поэтому решила вместе с мужем Егором Соболевым отвести 10-летнюю дочь в школу.

"Особое чувство благодарности судьбе за простые вещи, которые раньше воспринимались за данность – ходить с детьми в школу и быть здоровым", – поделилась телеведущая.

Падалко с мужем и дочерью
Instagram Марички Падалко

Также Падалко рассказала, что ее появление в публичном месте вызвало легкую панику среди людей. Поэтому она и решила официально заявить, что выздоровела.

Напомним, 25 августа телеведущая заразилась коронавирусом вместе с двумя своими детьми. Через несколько дней у звезды начали исчезать респираторные проявления болезни, но впоследствии появились новые симптомы: тошнота, головная боль, через которые произошло обезвоживание организма. Поэтому Падалко пришлось ставить капельницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Константин Грубич вместе с женой Светланой заразились коронавирусом. Некоторые пользователи сети заподозрили его в обмане, поскольку, по их мнению, украинские звезды массово начали рассказывать о перенесенной болезни.

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