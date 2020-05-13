Главная Новости
13 мая • обновлено в 16:28
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Ведущая "Дом-2" Ольга Орлова выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике

2.4т
Читать материал на украинском

Ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в откровенном купальнике, который подчеркнул ее пышные формы. Соответствующий снимок Орлова опубликовала на своей странице в Instagram.

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Фото: instagram/olgaorlova1311

"Доброе утро из архивов", – написала телеведущая.

Ольга Орлова в откровенном купальнике

Ольга Орлова в откровенном купальнике

Фото: instagram/olgaorlova1311

Отметим, что фанаты пришли в восторг от новой публикации Орловой и засыпали ее комплиментами.

Ведущая "Дом-2" выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике
Ведущая "Дом-2" выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике
Ведущая "Дом-2" выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Орлова показала фанатам откровенный снимок в купальнике, на котором случайно засветила оголенную грудь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Ольга Орлова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги