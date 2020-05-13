Ведущая "Дом-2" выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике

Ведущая "Дом-2" и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем звезда позировала в откровенном купальнике, который подчеркнул ее пышные формы. Соответствующий снимок Орлова опубликовала на своей странице в Instagram.
Ольга Орлова
Фото: instagram/olgaorlova1311
"Доброе утро из архивов", – написала телеведущая.
Ольга Орлова в откровенном купальнике
Фото: instagram/olgaorlova1311
Отметим, что фанаты пришли в восторг от новой публикации Орловой и засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Орлова показала фанатам откровенный снимок в купальнике, на котором случайно засветила оголенную грудь.
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