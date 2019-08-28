"Вечно пьяные": Пугачева и Вайкуле вызвали недоумение в сети

Российская певица Алла Пугачева со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле вызвали недоумение у поклонников.

Максим Галкин заснял на видео, как женщины хохотали над выступлением Светланы Лободы с композицией "Живи спокойно, страна" на фестивале "Новая волна", но не все это поняли (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Пугачева и Вайкуле посмеялись над Лободой

Так, Вайкуле заявила "Живи спокойно страна", вызвав хохот Пугачевой. Примадонна попросила ее "не начинать", потому что "не надо об этом". После безудержного смеха они все же сосредоточились на том, что их снимает Галкин.

"Живи спокойно, страна. Теперь у нас еще одна. Все знают… Собственно, и хватит", – завершила видео Пугачева.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле хохочут над Лободой Кадр из видео

В комментариях некоторые поняли, что хохот был вызван выступлением Лободы. Хотя многие все же остались в недоумении.

"У Пугачевой песня звучала как шутка, ирония, как спектакль, а Лобода исполнила с таким пафосом и пошлым шоу, что одно сплошное "фи". Поэтому понятно их с Лаймой "хи -хи"", "Дамы, что вы курите? Так заразительно смеетесь", "Вечно пьяные", "Еле говорят, еле на ногах", "Мне кажется, они всегда навеселе. Бабки рулят", "Как не посмотрю, то ли прибухнули, то ли прикурнули", – прокомментировали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода и ее коллега Алла Пугачева возмутили пользователей сети. Так, артистки на фестивале "Новая волна" засветились на совместном видео.

Позже в сети появилось видео выступления Лободы на "Новой волне" с песней, которую исполняла примадонна. Пользователи раскритиковали ее за пафос.

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