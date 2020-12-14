"Вечерний Квартал", "Дизель шоу" и другие программы: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь 2021

Украинские телеканалы традиционно готовят особенную программу для новогодней ночи. Так, программа передач в 2021 году будет разнообразной – зрителей ждут, как юмористические шоу, так и яркие музыкальные концерты при участии любимых звезд.

О самых ярких шоу, которые будут идти по телевизору 31 декабря – читайте в материале OBOZREVATEL. К слову, "Дизель Шоу" готовит первый за три года новогодний выпуск, который выйдет в праздничную ночь.

Традиционно в новогоднюю ночь "Вечерний Квартал" представит праздничную программу на телеканале "1+1". Артисты студии впервые начнут свой концерт на льду! Зрителей ждут музыкальные номера от популярных артистов, а также острые шутки на актуальные темы: подготовка к праздникам, прощание с тяжелым 2020 годом и карантин.

"Квартал" также покажет пародии на Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Виталия Кличко и многих других.

31 декабря в 20.00 канал "Україна" покажет праздничное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", вести которое будут Оля Полякова и Владимир Остапчук. Ведущие устроят на сцене "крейзи-караоке", где знаменитости будут не только петь, но и соревноваться между собой в остроумных конкурсах, шутить и строить планы на 2021 год.

Так, примет участие в звездном караоке солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, а компанию ей составит комик Игорь Ласточкин. На съемочной площадке он появится в блестящем мини-платье, черных колготках с блестками, на каблуках и в парике.

В новогодний вечер также выступят самые популярные украинские артисты, среди которых – Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, Макс Барских, Наталья Могилевская. А также группы The Hardkiss, MOZGI, DZIDZIO, KAZKA.

"Дизель Шоу" представит первый за три года новогодний выпуск, который выйдет в праздничную ночь на ICTV. Так, креативные сценаристы готовят номера о выборе новогодних подарков для близких, о традиционных застольях, зимних приключениях и актуальных социальных явлениях.

Также по традиции, в их праздничном выпуске будут сниматься приглашенные звезды, которые готовят специальные новогодние песни и премьеры.

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