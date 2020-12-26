Вдову Олега Табакова экстренно госпитализировали

Вдова российского актера Олега Табакова, который умер в 2018 году, Марину Зудину экстренно госпитализировали.

Как сообщил Telegram-канал 112, актрису доставили в одну из больниц Москвы. Вдове Табакова стало плохо дома, после приезда бригады скорой помощь ее в срочном порядке отвезли в больницу.

У 55-летней Зудиной диагностировали вертебро-базилярную недостаточность – нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в артериях. При неблагоприятном исходе он может означать высокий риск развития инсульта или дисциркуляторной энцефалопатии.

В тот же момент, в комментарии для РИА Новости агентство не подтвердило информацию о том, что актрису госпитализировали. Они уточнили, что с Зудиновой все в порядке.

Стоит отметить, что Марина Зудина и Олег Табаков поженились в 1994 году. Через год у супругов родился сын Павел. Через 11 лет у них появилась дочь Маша. Супруги были в браке 30 лет, пока актер не скончался на 83-году жизни.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 90-летний Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией. Сейчас артист пребывает на лечении в 12-й горбольнице Киева, в одиночной палате в ортопедическом отделении.