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9 февраля • обновлено в 14:29
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Вдовцу Жанны Фриске досталось от Максима Галкина

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Муж Аллы Пугачевой артист Максим Галкин подколол ведущего Дмитрия Шепелева (был женат на Жанне Фриске, которая умерла от рака).

"Саныч слушает. Да, Дим. Да понял, сделаем сейчас. Шепелев Звонит. У них детектор лжи не работает. Никто не может понять, чей сын отец деда матери", - высмеял Галкин программу "На самом деле", которую ведет Шепелев.

В этом шоу используется детектор лжи, который якобы определяет, правду ли говорят гости. Передача очень популярна на российском телевидении.

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Персоны
Максим Галкин Дмитрий Шепелев
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