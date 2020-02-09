Вдовцу Жанны Фриске досталось от Максима Галкина

Муж Аллы Пугачевой артист Максим Галкин подколол ведущего Дмитрия Шепелева (был женат на Жанне Фриске, которая умерла от рака).

"Саныч слушает. Да, Дим. Да понял, сделаем сейчас. Шепелев Звонит. У них детектор лжи не работает. Никто не может понять, чей сын отец деда матери", - высмеял Галкин программу "На самом деле", которую ведет Шепелев.

В этом шоу используется детектор лжи, который якобы определяет, правду ли говорят гости. Передача очень популярна на российском телевидении.

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