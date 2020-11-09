Вдовцу Легкоступовой приписали новый роман: мужчина отреагировал на слухи

Мужа покойной певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова обвинили в новом романе спустя 3 месяца с момента гибели жены. По слухам, якобы он отправился в Турцию, где развлекался с красотками.

Как сообщает Starhit, об этом слышала и близкая подруга певицы клинический психолог Елена Перелыгина, которая лично пообщалась с Фирсовым, чтобы узнать правду. По словам Перелыгиной, Юрий опровергает новый роман и отмечает, что пока не готов вступать в близкие отношения с женщинами.

"Мы долго говорили о жизни, о Вале. После нашего разговора у меня изменилось к нему отношение. Фирсов ответил: "Пока я в горе. Мне непросто. Нам так было хорошо с Валей вместе, что говорить о других отношениях пока рано и неуместно", – рассказала Елена.

Вдовец отметил, что его действительно могли видеть в окружении девушек на регате в Мармарисе, но это были лишь члены команды. Он заявил, что не позволял себе ничего лишнего в отношении них.

Напомним, Легкоступова была найдена у себя дома с пробитой головой. Ее госпитализировали 8 августа с отеком мозга, женщина находилась в коме. На теле певицы были найдены синяки. Когда ее нашли в квартире, рядом был муж, Юрий Фирсов, который позже скрылся. 14 августа певица умерла.

Как сообщал OBOZREVATEL, медсестра травматологического отделения больницы в Москве, где лежала Легкоступова, призналась, что журналисты хотели купить фото мертвой артистки за 500 тысяч рублей (185 тысяч гривен).